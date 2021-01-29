شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مفيش نادى فى مصر هيدفع 40 مليون جنيه فى لاعب سموحة إلا بيراميدز أو الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن لاعب فريق سموحة، انتقل إلى أحد الناديين الأهلى أو بيراميدز، خاصة أن فرج عامر رئيس النادى السكندرى كشف أن اللاعب تم بيعه لناد مصري مقابل 40 مليون جنيه.

وقال الغندور: "لا يوجد ناد مصري يشترى لاعب سموحة مقابل 40 مليون جنيه إلا بيراميدز ومن بعده الأهلى، رغم أن اللاعب كان لديه رغبة شديدة للعب لنادى الزمالك، ورغم أن رئيس النادى أعلن أنه تم بيع حسام حسن إلا أن اللاعب لا يعلم حتى الآن أنه تم بيعه".

وفجر رئيس نادي سموحة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بيع حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، إلى أحد الأندية المصرية، وأكد فرج عامر: "حسام حسن تم بيعه لناد مصري مقابل 40 مليون جنيه"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا لنادي مصري مقابل 40 مليون جنيه، كيف سأقوم ببيع اللاعب للزمالك بعدما قمت ببيعه مؤخراً، هبيعه مرتين يعني".