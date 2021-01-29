شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الدحيل القطري: يعجبني أداء معلول وكهربا وقفشة .. وشريف خليفة متعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد ياسر المحمدى، لاعب الدحيل القطرى، عن المواجهة المرتقبة لفريقه مع النادى الأهلى، فى مستهل مشوار الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر، وقال المحمدى فى تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم": "كأس العالم للأندية بطولة مهمة وأى لاعب يتمنى أن يشارك فيها، سنلاعب الأهلى، الفائز سيواجه بايرن ميونخ وهى مباراة صعبة ولكن كرة القدم ليس فيها مستحيل، الدحيل حالياً فى المركز الثالث بالدوري".

وأضاف: "الدورى لدينا كان مضغوطا بسبب كورونا، لم يكن هناك وقت للعب مباريات خاصة لهذه البطولة، ويعجبنى أداء معلول وقفشة وديانج وكهربا والسولية من الأهلي".

واختتم: "الأهلى كفريق كامل لا غبار عليه، كمدافع سمعت عن محمد شريف، إنهم شبهوه بعماد متعب، لعبت مع المنتخب الأول فى قطر خلال الفترة الماضية، وألعب مع منتخبات قطر منذ فترة، وأحمل الجنسية المصرية والقطرية".

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إقامة مران للفريق فى العاشرة من صباح اليوم، الجمعة، قبل التوجه لمطار القاهرة للسفر إلى قطر على متن طائرة خاصة للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر.

ويترأس بعثة الأهلى فى مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادى، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجى، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذى للنادى، المنسق الأمنى لدى «فيفا» عن الأهلى، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادى، ‏والدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزينى، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلى، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى والطبي.

ويواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير فى ربع نهائى كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".