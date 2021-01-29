شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: انتقال حسام حسن للزمالك مستحيل لأنى بعته خلاص لناد مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر، رئيس سموحة، عن موقف نادي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، وأكد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن تم بيعه منذ 8 أيام لناد مصري في الوقت الجاري وسيرحل في نهاية الموسم"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا، إزاي يروح نادي تاني، هبيعه مرتين يعني".

وفجر رئيس نادي سموحة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بيع حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، إلى أحد الأندية المصرية، وأكد فرج عامر: "حسام حسن تم بيعه لناد مصري مقابل 40 مليون جنيه"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا لنادي مصري مقابل 40 مليون جنيه، كيف سأقوم ببيع اللاعب للزمالك بعدما قمت ببيعه مؤخراً.، هبيعه مرتين يعني".

وكشف فرج عامر حقيقة رغبة سموحة فى استعارة عمر السعيد، مهاجم الزمالك ضمن صفقة شراء الزمالك حسام حسن، مهاجم نادي سموحة، وأكد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "بالفعل طلبت استعارة حسام حسن من الزمالك ولكن حتى الآن لم أتلقى رد"، وتابع: "طلبي استعارة عمر السعيد كان خارج صفقة حسام حسن لأن حسام حسن تم بيعه بالفعل لنادي مصرى آخر".