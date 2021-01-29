شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال : مش قادر أستحمل نفسى بقميص غير الأهلي .. واتعلمت من أخطائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلى، أن هدفه الأول هو استعادت مستواه والعودة مجددا للنادى الأهلى في الموسم المقبل والمنتخب الوطنى.

وقال عمرو جمال في تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله بدأت أجنى ثمار تعبى في الموسم الماضى والموسم الحالي حاسس بنفسى في الملعب وتحركاتى داخل المستطيل الأخضر، وإن شاء الله هحاول استمر وأكثر من كدة، والظروف الصعبة التي مريت بها آخرتنى كتير وقصرت في حق نفسى، وأخدت قرارات غلط كتير في حياتى عطلتنى في مشوارى".

وأضاف عمرو جمال: "الأهلى كلامه قليل بس أفعاله كبيرة وعارف إن الأهلى متابعنى وحاطط عينه عليا ومستنين عمرو يرجع لفورمته، وأنا قافل على نفس وتعبان جدا علشان أرجع لمستواى وإن شاء الله هرجع الموسم المقبل لمكانتى في الأهلى ومنتخب مصر".

وتابع الغزال: صعب أترك طلائع الجيش في الوضع الحالي مهما كانت العروض التي وصلتنى، ومن حق الأهلى تدعيم صفوفه بشكل قوى، وطموحى أن أعود الأهلى لأنى مش قادر أستحمل نفسى بقميص غير بقميص الأهلي".

وأوضح عمرو جمال: "أمتلك العديد من العروض المحلية والعربية ولكن كل تركيزى حاليا مع الجيش ليكون بوابة العودة مجددا لبيتى الأهلى، وأنا واثق من إمكانياتى وقادر على العودة، وأتمنى الشفاء لكابتن عبد الحميد بسيونى من فيروس كورونا واللى تعب جدا معانا".