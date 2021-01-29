أشرف قاسم: مصطفى محمد مدد تعاقده قبل الإعارة ولم نتفاوض مع باسم مرسى

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القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن مصطفى محمد مدد تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل إلى جالطة سراى التركى، ولم ندخل في مفاوضات مع باسم مرسى.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية: "الفوز على المقاصة كان مهم جدا والأداء كان رائعا من كل اللاعبين ومن المرات القليل إللى تشوف الزمالك ضاغط على المقاصة في كل المباراة وظهر التناغم بين اللاعبين".

وأضاف قاسم: "كنت متخوف من اللعب بدون مهاجم صريح أمام المقاصة، ولكن اللاعبين كانوا في حالتهم وحققوا المطلوب بثلاث نقاط، وكل الناس كانت متخوفة من القرعة بتاعة الدورى وصعوبة المباريات الأولى للفريق، ولكن الزمالك طمن كل الجماهير بهذه الانطلاقة القوية نتيجة وأداء".

وأوضح أشرف قاسم: "صفقة مصطفى محمد انتهت وأصبح لاعبا في صفوف جالطة سراى على سبيل الإعارة موسم ونصف بأحقية الشراء وربنا يوفقه في مشواره ويحقق كل ما يتمناه، والأهم أننا حققنا حلم مصطفى وهنبدأ نركز في الفريق ونسعى لتحقيق طموحات جماهير الزمالك".

وتابع أشرف قاسم: "عندنا عمر السعيد وحميد أحداد وأسامة فيصل سيكون بينهم تنافس على اللعب في التشكيل الأساسى، وهنحاول نبرم صفقة في اليومين المقبلين ومن الممكن أن يكون من خارج مصر، وضيق الوقت قد يمنعنا من التعاقد مع مهاجم بديل لمصطفى محمد، ومصطفى محمد مدد تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل للإعارة".

وأضاف: لم ندخل في مفاوضات مع باسم مرسى بشكل رسمي نهائي وغدا سيتم حسم مصير أيمن حفنى للانضمام للفريق، وفرجانى ساسى لاعب مميز وله ثقل في الملعب واللاعبين بتكون مبسوط بوجوده معاهم والزمالك محتاج كل اللاعبين في الفترة المقبلة وتألق إمام عاشور لا يمكن أن يبعد فرجانى عن الصورة".