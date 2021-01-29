شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: نرغب فى التعاقد مع حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الصادق صالح، نائب رئيس نادى المريخ السودانى، موقف النادى من التعاقد مع لاعبين مصريين فى المرحلة المقبلة خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "أرغب فى التعاقد مع حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، فهو لاعب كبير وجميل وأنا أحبه، وأتمنى ضمه لصفوف المريخ السوداني".

كما أكد نائب رئيس نادى المريخ السودانى أنه يتابع فرق الدورى المصرى بالكامل ولكن بالأخص الأهلى والزمالك، وفى الأهلى هناك لاعبون جيدون كما هو الحال فى الزمالك مثل محمد عبدالسلام مدافع الفريق الأبيض، أما عن مروان محسن مهاجم الأهلى هو لاعب جيد رغم تعرضه للانتقادات وهناك أيضًا حارس نادى بيراميدز وهو المهدى سليمان.

وتعد مشاركة حسين الشحات فى مونديال الأندية هى الفرصة الأخيرة من الجهاز الفنى بالأهلى لحسين الشحات من أجل استعادة مستواه والتألق رفقة الفريق الأحمر، أو منح الفرصة للاعب آخر، فى ظل تألق أكثر من لاعب فى مركزه أبرزهم طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا مع عودة جونيور أجايى عقب تعافيه من الإصابة.

ويمنّى الجهاز الفنى للأهلى فى أن يكون مونديال الأندية فرصة الشحات للتألق من جديد، لاسيما أن لديه خبرة فى اللعب فى هذه الأجواء بعدما شارك مع فريقه السابق العين الإماراتى بمونديال الأندية ووصل للمباراة النهائية.

وظهر حسين الشحات بمستوى متباين منذ بداية الموسم الحالى، ولم يكن له دور مؤثر مع الفريق الأحمر فى المباريات الأخيرة بالدوري.