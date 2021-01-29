شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 / 1 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 29 / 1 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة سيراميكا والجونة على ستاد السويس الجديد ومباراة وادى دجلة وأسوان على ستاد السلام ومباراة الإنتاج الحربى والمصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا والجونة

تقام مباراة سيراميكا والجونة في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الطلائع بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة للمسابقة بعد تأجيل مباراته بالجولة التاسعة أمام المصرى البورسعيدى ، فيما فاز الجونة على وادى دجلة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 8 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 4 اهداف.

موعد مباراة وادى دجلة وأسوان

تقام مباراة وادى دجلة وأسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق الدجلاوى بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل تماسيح النيل مع الزمالك سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 3 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 13 هدف فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 2 وتعادل في مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه 9 اهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة الإنتاج الحربى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الإنتاج الحربى والمصرى البورسعيدى في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة مثيرة يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف على وادى دجلة بالجولة الثامنة للمسابقة بعد تأجيل مباراته مع سيراميكا بالجولة التاسعة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.