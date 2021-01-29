شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لـ تليفزيون الخليج 365: رحيل مصطفى محمد لن يؤثر على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يكن، نجم مصر والزمالك الأسبق، أن ثبات التشكيل لفريق الزمالك وحالة الفوقان التى عليها لاعبى الوسط الهجومى أبرز الأسباب الرئيسية للفوز الكبير الذى تحقق على مصر المقاصة بنتيجة 1/4، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدورى.

وقال مدافع مصر الأسبق فى الاستديو التحليلى لـ تليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن الزمالك سيطر على زمام الأمور فى مباراة المقاصة، وكان الأفضل من كل الوجوه، الاستحواذ والأداء القوى والفاعلية الهجومية والقوة الدفاعية ولم يكن هناك أى خطورة للمقاصة الذى تأثر بطريقة اللعب التى اعتمد عليها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بالمخاطرة وعدم الحذر الدفاعى عندما يواجه فريقا قويا بحجم الزمالك، يضم مجموعة كبير من اللاعبين المتميزين .

وأضاف هشام يكن أن الزمالك لم يتأثر بغياب مصطفى محمد، وكان هجوم الزمالك قويا وأحرز 4 أهداف وأهدر فرصا تهديفية حقيقية لا تقل عن 4 أهداف أخرى، وأرى أن أوباما لعب مهاجما وظهر بمستوى قوى، وأحرز هدفين وعموما طريقة لعب الزمالك لا تتأثر بغياب أى لاعب لوجود بدلاء أقوياء .

ووافقت إدارة نادى الزمالك انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراى مقابل 2 مليون دولار، وتم وضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 ملايين دولار، بشرط موافقة الزمالك.