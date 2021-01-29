شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: جالطة سراى بداية جيدة لـ مصطفى محمد واللغة لن تكون عائقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن انتقال مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك إلى فريق جالطة سراى التركى هى خطوة جيدة، ولكن عليه أن يتخذها كبداية للوصول إلى دوريات أقوى، وقال الصقر فى تصريحات عبر برنامج "مساء أون تايم" مع الإعلامى مدحت شلبي: "جالطة سراى فريق كبير ولديه شعبية كبيرة جداً وحقق بطولة أوروبا، وبالتالى هى خطوة جيدة وأتمنى أن تكون خطوة لمصطفى محمد وتكون البداية بالنسبة إليه لينتقل لأندية أفضل فى أوروبا".

وعن صعوبة اللغة التركية قال الصقر: "كرة القدم لا تعترف باللغة واللغة التركية صعبة وقعدت فترة طويلة وأتحدث التركية بنسبة 80%، وكل التوفيق لمصطفى والمبلغ الذى تمت به الصفقة مبلغ جيد، وطالما أنهم دفعوا هذا المبلغ فى اللاعب فهذا معناه أنهم يتابعونه عن قرب ويعلمون قيمة إمكانياته".

واختتم: "مدرب جالطة سراى (تنك)، ولكنه مدرب كبير، والجماهير فى تركيا تعشق الكرة أضعاف الجماهير المصرية، وبشكتاش وجالطة سراى هما الأكثر شعبية".

ووافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمى على إعارة اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لفريق جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف تبدأ من اليوم الموافق 28 يناير وحتى نهاية يونيو 2022 .

جاء ذلك تلبية لرغبة اللاعب فى الاحتراف وحرصا من إدارة النادى على عدم الوقوف أمام طموحاته بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبى.

ويتضمن العقد حصول نادى الزمالك على 2 مليون دولار يتم سدادها نقدا وفى حالة رغبة النادى شراء بطاقة اللاعب بصورة نهائية وموافقة نادى الزمالك على ذلك يدفع النادى التركى 4 ملايين دولار نقدا على أن يتم تفعيل هذا البند فى وقت أقصاه 31 ديسمبر 2021.

وأعربت اللجنة المكلفة بإدارة النادى عن أمنياتها بأن يكون اللاعب خير سفير لنادى الزمالك والكرة المصرية فى الملاعب الأوروبية.