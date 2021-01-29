شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عصام الطيار : أثبتا للعالم أن منتخب اليد يستطيع الفوز على أى فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عصام الطيار ، حارس منتخب مصر لكرة اليد: "بطولة كأس العالم بداية لتحقيق شىء فى الأولمبياد"، مشيرا إلى أن مصر استطاعت إثبات أنها قادرة على الفوز على منتخبات عالمية وأوروبية كبيرة، وشرف كبير للمنتخب الشعور الرائع الذى وصل إلى الجمهور، مضيفا أن المنتخب لم يكن متوقعا مطلقا ضربات الترجيح، وهذا الأمر لم يحدث إلا نادرا.

وتابع الطيار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن العالم أجمع رأى أن منتخب مصر منتخب قوى، مضيفا أنه يعد الجمهور بأن المنتخب خلال الأولمبياد سيقدم أقصى ما عنده كما وجد العالم أجمع خلال ما قام به من مباريات، مضيفا أن المنتخب لم ينتظر ترتيبا مشرفا والأهم هو دعم الجمهور.