شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك رفض 5 ملايين دولار فى صفقة مصطفى محمد بسبب تصريحات العمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى خالد الغندور إن الزمالك رفض بيع مصطفى محمد إلى فريق سانت إيتيان الفرنسى مقابل 5 ملايين دولار، ووافق على إعارة اللاعب إلى جالطة سراى مقابل 2 مليون دولار حفاظا على مبادئ القلعة البيضاء.

وكشف الغندور فى برنامج زملكاوى الذى يقدمه على قناة الزمالك أن النادى ضحى بملايين الفريق الفرنسى، بسبب التصريحات التى أطلقوها فى أحد البرامج، أن هناك من طلب نسبة وعمولة من داخل الزمالك مقابل تسهيل انتقال اللاعب الى سانت إيتيان، مع التهديد بالكشف عن الأسماء حال فشل الصفقة، فما كان من مسئولى اللجنة المؤقتة إلا أن أصروا على موقفهم، ورفضوا انتقال اللاعب لإلى الدورى الفرنسى، حفاظا على المبادئ والقيم فى الزمالك. وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن النادى هو من خسر الملايين حفاظا على المبادئ، مقابل عدم خسارة اللاعب أى شيء.

ووافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمى على إعارة اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لفريق جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف تبدأ من اليوم الموافق 28 يناير وحتى نهاية يونيو 2022.

وتوقفت مفاوضات سانت إيتيان الفرنسى بعد توتر العلاقة بين نادى الزمالك ورئيس النادى الفرنسى رولاند رومير بوجود بعض المسئولين فى الزمالك قد طلبوا عمولات منه لتسهيل صفقة، مصطفى محمد، واعتذر النادى الفرنسى فى بيان رسمى عن تصريحات رئيسه، وأكد أنه لم يقصد أبدًا أى مسئول فى القلعة البيضاء بل كان يقصد بعض الوكلاء والسماسرة الذين حاولوا الدخول فى الصفقة، ليتراجع فى النهاية النادى الفرنسى عن الصفقة بعد تعقد الأمور بين الناديين، كما يحاول سانت إتيان الحصول على خدمات جان كلير توديبو مدافع برشلونة المعار لصفوف بنفيكا بالانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية.