شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي : حسام حسن لاعب فى بيراميدز الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الإعلامى مدحت شلبى الغموض الذى أحاط بتصريحات فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن بيعه لحسام حسن مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوى الجارى لأحد أندية الدورى العام، وقال شلبى عبر برنامج "مساء أون تايم": "البعض ربط بين رحيل مصطفى محمد وبيع حسام حسن، فرج عامر شاطر فى تسويق اللاعبين، وأن يحصل على قيمة 40 مليون جنيه فى حسام حسن فهذا رقم جيد جداً، وما أريد تأكيده أن حسام حسن لن يذهب للزمالك، وأنه لا ربط إطلاقاً بين احتراف مصطفى وبيع حسام حسن".

وواصل: "مين هيدفع 40 مليون جنيه فى مصر، الأهلى لديه تخمة فى مركز الهجوم بل وأعار أحمد ياسر ريان، وبالتالى النادى هو بيراميدز بلا نقاش الذى دفع هذا المبلغ".

وأضاف: "شاهدنا الزمالك أمام المقاصة، ورأيناه كما لم نره من قبل وقدم كرة فيها حرفنة، لم يقدمها من قبل لأن رأس الحربة الذى لعب اليوم هو أوباما وهو لاعب حريف يخترق من مساحة صغيرة، مصطفى محمد لاعب كبير ولكنه لاعب هواء بنسبة 80% من إمكانياته، و20% على الأرض، ولذلك هو أقل من أوباما".

وكان فرج عامر قد أكد أن حسام حسن سينتقل لناد مصرى الصيف المقبل وليس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعلق فرج عامر على مفاوضات الزمالك مع حسام حسن لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى إنتقل لنادى جالطة سراى اليوم رسمياً ، قائلاً: "غير صحيح.. فمهاجم سموحة لن يلعب للزمالك لأنه تم بيعه بالفعل لأحد الأندية المصرية".

وقال فرج عامر: "حسام حسن تم بيعه منذ 8 أيام لناد مصرى فى الوقت الجارى وسيرحل فى نهاية الموسم"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا، إزاى يروح نادى تانى، هبيعه مرتين يعني".

وفجر رئيس نادى سموحة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بيع حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، إلى أحد الأندية المصرية، وأكد فرج عامر: "حسام حسن تم بيعه لناد مصرى مقابل 40 مليون جنيه"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا لنادى مصرى مقابل 40 مليون جنيه، كيف سأقوم ببيع اللاعب للزمالك بعدما قمت ببيعه مؤخراً، هبيعه مرتين يعنى".

وتساؤل كثيرون عقب تصريحات فرج عامر عن إمكانية أنتقال حسام حسن للأهلى أو بيراميدز الصيف المقبل خاصة وأن الناديين يرغبان فى تدعيم هجومهما كما أنهما سبق وتفاوضا مع اللاعب وسموحة.