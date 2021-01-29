شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لتليفزيون الخليج 365: المثلوثى صفقة مضروبة.. ومحترفو الزمالك يشاركوا أو يمشوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى هشام يكن، نجم مصر والزمالك الأسبق دهشة كبيرة من استمرار غياب حمزة المثلوثى عن تشكيل فريق الزمالك خلال المباريات الأخيرة، وآخرها الخميس في مواجهة مصر المقاصة التي فاز فيها الأبيض بنتيجة 4/1 ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدورى.

وأكد مدافع يكن في تصريحات للاستديو التحليلي لـ تليفزيون الخليج 365، الذي يقدمه عمر الأيوبي، أن حازم إمام ظهير أيمن الزمالك يقدم مستوى رائعا، وباتشيكو مقتنع انه الأفضل في الجبهة اليمنى، فلماذا كان التعاقد مع المثلوثى، خاصة أن هناك أحمد عيد اللاعب الشاب الذى شارك في الماضى وظهر بمستوى جيد للغاية ولازم يكون موجود بديلا لإمام أفضل من المثلوثى الذى أراه صفقة فاشلة.

وأضاف هشام يكن أن الزمالك لازم يراجع حساباته بشان اللاعبين المحترفين في صفوفه، والقرار يكون واضح، "المحترف لازم يشارك في المباريات أو يرحل"، لأن هؤلاء المحترفين يكلفون خزينة الزمالك ملايين الدولارات، وهناك حميد أحداد مشاركاته لدقائق، وأوناجم لا يشارك لعدم قناعة باتشيكو بمستواه، وأخيرا المثلوثى تم التعاقد معه اشترك في مباريات قليلة ثم جلس على الدكة وهذا خطأ كبير ويجب تداركه سريعا من إدارة الزمالك.

وتحدث مدافع منتخب مصر الأسبق عن أشرف بن شرقى وقال إنه قدم مستوى رائعا أمام المقاصة، أحرز هدفين وكان بمقدروه إحراز ثلاثة أهداف أخرى، وذلك يرجع لأنه لعب في مركزه بالجناح الأيمن، ووضح أنه يركز ويريد العودة لمستواه، كما أن فرجانى ساسى ظهر بمستوى جيد في أول مشاركة من بداية المباراة وكان له دور كبير في سيطرة الزمالك وفوزه الكبير.