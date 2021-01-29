أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة..

الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدورى المصرى، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت، وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.

الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد لجالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار

اتمت ادارة نادى الزمالك انتقال مصطفى محمد الى جالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت ادارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 مليون دولار، بشرط موافقة الزمالك

الزمالك عن إعارة لاعبيه للإسماعيلي: لن نفرط فى أى لاعب بالقائمة الأفريقية

كشف أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة إعارة بعض لاعبي الفريق الكروى الأول لصفوف نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجارى، من أجل دعم صفوف الدراويش.

اتحاد الكرة يمهل الشركة الأسبانية 3 شهور لإصلاح مشاكل VAR

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا للشركة الأسبانية المنفذة لتقنية الفيديو فى مصر، على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

الأهلي يتعاقد مع مدافع مالية كفر الزيات ويعيره للإسماعيلي

نجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، باعتباره من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، ويتوقع أن يقدم الإضافة الفنية اللازمة لدفاع الأهلي.