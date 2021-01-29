شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى رجل مباراة المقاصة بعد قيادته الزمالك للفوز برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم التونسى فرجانى ساسى، صانع ألعاب نادى الزمالك، على لقب "رجل مباراة" القلعة البيضاء ومصر المقاصة، التى أقيمت مساء أمس الخميس، على إستاد بتروسبورت فى التجمع الخامس، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وكتبت الحسابات الرسمية للنادى عبر السوشيال ميديا: "ورجل مباراة اليوم هو فرجانى ساسى".





وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على فريق مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة جدول الدورى العام متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة.