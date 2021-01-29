شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى .. أحمد سمير يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 عقب إقامة مباراتين ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش، بينما واجه الزمالك فريق مصر المقاصة، وتم تأجيل مباراة غزل المحلة أمام الاتحاد السكندرى.

الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدورى المصرى، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت، وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.

ويتصدر أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 أهداف عقب انتهاء الجولة العاشرة، ويحتل يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك المركز التانى بنفس عدد الأهداف، بينما يأتى بالمركز الثالث مروان حمدى مهاجم فريق مصر المقاصة، ومحمود كهربا مهاجم فريق الأهلى فى المراكز الرابع برصيد 4 أهداف.