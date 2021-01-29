شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رامى ربيعة يرفض الإعارة .. ووليد سليمان لن يرافق الأهلي فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى لن يكون ضمن قائمة الأهلى بمونديال الأندية فى قطر، موضحا أن موسيمانى المدير الفنى للفريق يرحب برحيل اللاعب، ولكن رامى ربيعة يرفض فكرة الاعارة خارج جدران النادى الأحمر.

وقال شوبير فى برنامجه على قناة أون تايم سبورت 1، إن وليد سليمان لاعب الأهلى فضل البقاء فى مصر للعلاج وعدم السفر إلى الدوحة لحضور مونديال الأندية، وأن بقاء اللاعب فى مصر أفضل له حتى يتلقى العلاج بشكل أفضل.

وكشف الاعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لا يتفاوض مع سموحة لضم حسام حسن مهاجم الفريق، فى ظل كثرة المهاجمين فى الفريق حاليا، موضحا أنه لا يعلم شيئا عن تصريحات فرج عامر رئيس سموحة بشأن بيع اللاعب لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه.

وقال شوبير فى برنامجه ملعب أون على قناة اون تايم سبورت 1، أنه ربما الزمالك يدخل فى مفاوضات مع سموحة خلال الساعات المقبلة لضم اللاعب كبديل لمصطفى محمد الذى رحل لصفوف جالطة سراى التركى.

وتطرق شوبير إلى مفاوضات الزمالك مع باسم مرسى لاعب الانتاج، وقال :" باتشيكو مدرب الزمالك معجب باللاعب ويرغب فى ضمه، بينما لجنة الكرة وادارة الزمالك لم تحسم الأمر وهناك حالة من الانقسام حاليا حول ضم باسم مرسى".