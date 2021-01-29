شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 إقامة مباراتين ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش، بينما واجة الزمالك فريق مصر المقاصة، وتم تأجيل مباراة غزل المحلة أمام الاتحاد السكندرى.

الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدورى المصرى، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت، وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى. https://streamable.com/yxtmrb