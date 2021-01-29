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نشرة الخميس.. مصطفى محمد إلى تركيا.. وقائمة الأهلي للمونديال.. وصفقة الـ40 مليون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الخميس 28 يناير.

تمديد عمل اللجنة الثلاثية حتى نهاية يوليو

الاتحاد عن ارتباط رزق بالزمالك: لا يمت للحقيقة بصلة

رسالة نارية من مدرب صنداونز لموسيماني بشأن سيرينو

سموحة يعلن استعارة "بديل معلول" من الأهلي

طلائع الجيش يواصل صعوده في الدوري بثنائية في البنك الأهلي

طبيب الأهلي لمصراوي: سلبية مسحة جميع اللاعبين قبل السفر لمونديال الأندية

اتحاد الكرة يمنح الشركة الإسبانية 3 شهور لإصلاح مشكلات VAR

الزمالك يستعيد صدارة الدوري برباعية في مرمى المقاصة

مصدر بالإنتاج لـ"الخليج 365": باسم مرسي يرغب في الانتقال للزمالك.. لدينا عرض.. ولن نمانع

الزمالك يكشف سبب غياب "الونش" أمام المقاصة

فوز تأخر 40 يوما.. يضرب توتنهام بثلاثية في

مصدر لمصراوي: الأهلي ترك العش للإسماعيلي وسيتابعه

خاص.. الأهلي يستقر على 25 لاعبا للسفر لمونديال الأندية.. واستبعاد ثنائي

الخليج 365 يكشف موعد سفر مصطفى محمد إلى تركيا للانضمام إلى جالاتا سراي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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