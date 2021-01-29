نشرة الخميس.. مصطفى محمد إلى تركيا.. وقائمة الأهلي للمونديال.. وصفقة الـ40 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 28 يناير.
تمديد عمل اللجنة الثلاثية حتى نهاية يوليو
الاتحاد عن ارتباط رزق بالزمالك: لا يمت للحقيقة بصلة
رسالة نارية من مدرب صنداونز لموسيماني بشأن سيرينو
سموحة يعلن استعارة "بديل معلول" من الأهلي
طلائع الجيش يواصل صعوده في الدوري بثنائية في البنك الأهلي
طبيب الأهلي لمصراوي: سلبية مسحة جميع اللاعبين قبل السفر لمونديال الأندية
اتحاد الكرة يمنح الشركة الإسبانية 3 شهور لإصلاح مشكلات VAR
الزمالك يستعيد صدارة الدوري برباعية في مرمى المقاصة
مصدر بالإنتاج لـ"الخليج 365": باسم مرسي يرغب في الانتقال للزمالك.. لدينا عرض.. ولن نمانع
الزمالك يكشف سبب غياب "الونش" أمام المقاصة
فوز تأخر 40 يوما.. ليفربول يضرب توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي
مصدر لمصراوي: الأهلي ترك العش للإسماعيلي وسيتابعه
خاص.. الأهلي يستقر على 25 لاعبا للسفر لمونديال الأندية.. واستبعاد ثنائي
الخليج 365 يكشف موعد سفر مصطفى محمد إلى تركيا للانضمام إلى جالاتا سراي