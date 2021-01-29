الزمالك: نبحث مع باتشيكو بدلاء مصريين لمصطفى محمد.. وحفني مكسب للنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إنه عقود انتقال مصطفى محمد لصفوف جالاتا سراي التركي تم توقيعها على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف.

وأضاف نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، لقناة ناديه:"مصطفى كانت رغبته الاحتراف ولن نقف أمامه رغبته فهو ابن من ابناء الزمالك ووقعنا لمدة سنة ونصف ولنا الحق في عودة اللاعب إذا كنا في احتياج له".

وأشار إبراهيم، إلى أن مجلس الإدارة يبحث مع المدير الفني باتشيكو على اسماء بديلة، مضيفاً:"المدرب رشح عدة اسماء للاعبين مصريين سنبدأ التفاعل معهم خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتطرق نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إلى إمكانية انضمام لاعبهم السابق أيمن حفني رغبته في العودة، بقله:"أيمن من اللاعبين المتميزيين خلقاً ونجم من نجوم نادي الزمالك ولابد كإدارة نقف بجانبه ونلبي رغبته وهو مكسب لنادي الزمالك بعد موافقة المدير الفني أيمن حفني سيكون موجوداً في نادي الزمالك".

وكان أيمن حفني، قد نشر بياناً عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أعرب خلاله عن تمنياته بالاعتزال داخل جدران القلعة البيضاء دون الحصول على أي أموال أو توقيع عقود.