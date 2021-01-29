بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح في فوز ليفربول أمام توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أساسيا في تشكيل الريدز أمام توتنهام في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، بعد تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة بيرنلي بالجولة الماضية.

ونجح صلاح في المساهمة بفوز فريقه بعد غياب استمر لـ40 يوما بالبريميرليج.

ومرر صلاح كرتين سحريتين لزميله ساديو ماني، في الدقيقة الثانية، والدقيقة 23، ولكن لم ينجح النجم السنغالي في تسجيلهما.

وأطاح صلاح بكرة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بجوار القائم بعد تمريرة من البرازيلي روبرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء.

وسجل صلاح هدفا في الدقيقة 56 بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليسري لحارس توتنهام هوجو لوريس، ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو والتي أثبتت اصطدام الكرة بيد روبرتو فيرمينو قبل وصولها لصلاح.