الخليج 365 يكشف موعد سفر مصطفى محمد إلى تركيا للانضمام إلى جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يغادر مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي الجديد، إلى تركيا يوم السبت المقبل، تمهيدا للانضمام للفريق.

وعلم الخليج 365، أن مصطفى محمد سيسافر إلى تركيا لإنهاء بعد الأمور الخاصة قبل الانتقال بشكل نهائي، ومعه الثنائي يحيى علي وسيط الصفقة، وأحمد يحيى وكيل اللاعب.

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون دولار.

ووضع الزمالك بندا بشأن الانتقال بشكل نهائي لجالاتا سراي، على أن يكون الحد الأقصى لتفعيله يوم 31 ديسمبر 2021، مقابل 4 مليون دولار، مع حفظ حق الزمالك في رفض العرض والبحث عن عرض آخر أكبر.