كشف حساب اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.. 24 مليون مسحات.. 4 ملايين مكافآت للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤقتاً، كشف حسابها المالي خلال 40 يوماً من العمل.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم كشف الحساب المالي، حيث أكد استلام اللجنة مقر الاتحاد وبأرصدته حوالي 80 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى رصيد دولاري لم يتم الكشف عن حجمه.

وشمل البيان دفع الاتحاد المصري 30 مليون جنيه للجهة المنفذة لمشروع الهدف ومركز المنتخبات، بالإضافة إلى 24 مليون جنيه مصري قيمة المسحات الطبية، من بينهام 20 مليوناً لشركة استادات، و4 مللايين للجهة المتعاقدة مع الاتحاد منذ الموسم الماضي.

كما دفع الاتحاد 5 ملايين جنيه للحكام مستقحات عن الموسم الماضي، و4 ملايين مستحقات للموسم الحالي، و2.5 مليون جنيه مكافآت للمنتخب الأوليمبي.

وأشار البيان إلى أن اتحاد الكرة دفع 4 ملايين جنيه مكافآت متأخر لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، و15 مليون جنيه لأندية القسمين الثاني والثالث من مخصص الأندية.