مصطفى محمد ينشر صورة من توقيعه عقود انتقاله لـ "جالاتا سراي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر مصطفى محمد، لاعب الزمالك، على حسابه بموقع تويتر اليوم الخميس، صورة من توقيعه على عقود احترافه في صفوف جالاتا سراي التركي.

وظهر مصطفى محمد في الصورة التي نشرها رفقة وكيل أعماله أحمد يحيى ووكيل اللاعبين يحيى علي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن إعارة مصطفى محمد لاعب الفريق، إلى جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار.

ونقل طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي، بيانا لمجلس الإدارة عبر قناة النادي الرسمية، أن النادي الأبيض وضع بندا في عقد اللاعب يسمح للنادي التركي بشراء عقد مصطفى محمد قبل يوم 31 ديسمبر القادم، مقابل 4 مليون دولار، بشرط موافقة نادي الزمالك.

وأكمل: "أما إذا لم يوافق نادي الزمالك على البيع النهائي فمن حق النادي الأبيض أن يبيع مصطفى محمد لمن يدفع أكثر".

ودخل ناديا جالاتا سراي التركي، وسانت إيتيان الفرنسي، في مفاوضات طوال فترة الانتقالات لضم مصطفى محمد، قبل أن ينجح النادي التركي في حسم الصفقة.