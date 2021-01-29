فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة نابولي وسبيزيا فى كأس ايطاليا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة نابولي وسبيزيا فى كأس ايطاليا، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 28 يناير 2021، فى الدور ربع النهائي.

أكمل نابولي حامل اللقب عقد الدور نصف النهائي من كأس ايطاليا بفوزه 4-2 على ضيفه سبيزيا على ملعب “دييغو مارادونا” جنوب البلاد.

وسجل المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي (5)، المكسيكي هيرفينغ لوزانو (20)، ماتيو بوليتانو (30) والمقدوني الجيف الماس (40) أهداف أصحاب الارض.

إلا أن الضيوف ردوا عبر الغاني ايمانويل جياسي (71) وجينارو أكامبورا (73) في الشوط الثاني.

وضرب نابولي موعدًا مع أتالانتا الفائز على لاتسيو (3-2)، فيما يجمع نصف النهائي الاخر في ديربي ديطاليا يوفنتوس الذي أخرج سبال برباعية نظيفة وانتر الذي أقصى غريمه وجاره ميلان في الثواني الاخيرة 2-1 الثلاثاء.

ويقام الدور نصف النهائي من كأس ايطاليا في الثالث والعاشر من فبراير المقبل بنظام ذهاب واياب على عكس الدور ربع النهائي.

وكان نابولي فاز في نهائي العام الماضي على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل السلبي على الملعب الاولمبي في روما.

وافتتح كوليبالي التسجيل بهدف بكعب قدمه بعد تمريرة من الالباني السيد هيساج.

وسجل لوزانو الهدف الثاني بعدما وصلته تمريرة من الالماني دييغو ديمي تابعها بتسديدة قوية في الشباك.

وأحرز بوليتانو الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من البولندي بيوتر زييلينكي الى داخل المنطقة نحوالايطالي غير المراقب امام المرمى، قبل ان يختتم الماس مهرجان الاهداف في الشوط الاول لنابولي بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من لورنتسو اينسينيي وسط هشاشة دفاعية من الضيوف.

ومرر اكامبورا كرة الى جياسي ليسجل الهدف الاول لسبيزيا قبل ان يسجل لاعب فريق نابولي للشباب سابقًا بنفسه الهدف الثاني بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة في مرمى الحارس الكولومبي دافيد اوسبينا.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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