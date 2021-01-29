ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم..الزمالك يكتسح المقاصة ويستفيد من فخ بيراميدز للأهلي

استعاد الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفضل الفوز العريض الذي حققه على مصر المقاصة ضمن مباريات اليوم الخميس 28 يناير 2021، لحساب الجولة 10 من المسابقة، ليحلق في القمة برصيد 23 نقطة متفوقًا على غريمه التقليدي “الأهلي” بفارق نقطتين.

وأفتتحت مباريات اليوم بمواجهة بين البنك الاهلي وطلائع الجيش، انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد سجلهما أحمد سمير من ركلة جزاء وعمرو جمال، ليخرج الجيش من أسفل جدول الترتيب ويتقدم نحو المركز العاشر برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الرابع.

وتراجع البنك الاهلي إلى المركز الـ 11 برصيد 8 نقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي، علمًا بأنه لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات له، حيث تعادل في ثلاث وخسر مرتين.

وكان النادي الاهلي قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام بيراميدز في قمة مباريات الجولة ال10 قبل ساعات من سفره إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020، حيث يستعد لملاقاة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

ولم يلعب أي فريق في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 10 مباريات سوى فريقي طلائع الجيش والبنك الاهلي، لهذا هما الأكثر عرضة لفقدان مكانتهما في جدول الترتيب لصالح الثلاثي “غزل المحلة والاتحاد السكندري وأسوان” إذا ما حققوا نتائج إيجابية في مبارياتهم المؤجلة.

وتستكمل مباريات الجولة الـ10 يوم غد الجمعة بأربع مباريات، مبارتان منهم في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مصر بين سيراميكا كليوباترا والجونة، ووداي دجلة وأسوان، ومبارتان في تمام الساعة 17:00 بين الإنتاج الحربي والمصري، والمقاولون العرب وإنبي.

والتالي جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم