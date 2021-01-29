الدوري الالماني | ماركو روزي يرى منافسة مونشنجلادباخ أمام بايرن لا تزال مفتوحة

قال ماركو روزي المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني اليوم الخميس إن المنافسة على لقب الدوري الألماني (البوندسليجا) لم تحسم بعد ولا تزال مفتوحة، وذلك رغم تفوق حامل اللقب بايرن ميونخ في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه لايبزيج صاحب المركز الثاني.

وقال روزه إن بايرن ميونخ هذا الموسم ليس فريقا غير قابل للهزيمة، حيث خسر أمام مونشنجلادباخ قبل ثلاثة أسابيع، كما أن بايرن ميونخ لم يحافظ على مستوياته المقنعة في جميع المباريات.

وقال روزي :”نشعر بأن بايرن يمكن أن يتعثر هذا الموسم. وبالطبع يمكن للفرق الملاحقة له أن تحقق انطلاقة. علينا جميعًا محاولة إبقاء السباق نحو اللقب مفتوحًا لأطول فترة ممكنة.”

وتأتي تصريحات روزه رغم أن بايرن ميونخ نجح في توسيع الفارق الذي يتفوق به في الصدارة من نقطتين إلى سبع نقاط خلال تسعة أيام مؤخرًا.

ويمكن لبايرن ميونخ أن يوسع الفارق إلى عشر نقاط مطلع الأسبوع المقبل عندما يستضيف هوفنهايم، حيث يواجه لايبزيج صاحب المركز الثاني مهمة صعبة أمام باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث في المرحلة نفسها.

وتعثر لايبزج وباير ليفركوزن وكذلك بوروسيا دورتموند بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لكن المسافات متقاربة بين الفرق المنافسة لبايرن، حيث تفصل سبع نقاط فقط بين لايبزج ويونيون برلين صاحب المركز الثامن.

وحصد مونشنجلادباخ 13 نقطة من إجمالي 15 نقطة كانت متاحة في مبارياته بالدوري خلال العام الجديد، ليصعد إلى المركز الخامس، ويمكنه مواصلة نتائجه الإيجابية على حساب يونيون برلين.

وقال روزه :”هذا يظهر مدى إمكانية تغير الأمور بشكل سريع في كرة القدم.”