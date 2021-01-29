سوق الانتقالات | بوكيتينو إلى ريال مدريد وبرشلونة: “مبابي لاعبنا لسنوات طويلة”

قلل ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الجديد من تقارير رحيل المهاجم كيليان مبابي عن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا العام.

وارتبط مبابي، الذي يتبقى في عقده مع النادي الفرنسي 18 شهرًا، في وسائل إعلام إسبانية بكثافة بانتقاله إلى ريال مدريد.

وظهر مبابي على غلاف صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية اليوم الخميس مع تقرير يشير إلى أن ريال مدريد ينتظر منحه المهاجم البالغ عمره 22 عامًا والفائز مع فرنسا بكأس العالم الضوء الأخضر قبل التحرك للتعاقد معه.

وقال المدرب الأرجنتيني لصحيفة ماركا “يوجد الكثير من الشائعات، لكني أراه سيظل في باريس سان جيرمان لفترة طويلة وهذا ما يريده النادي. أضعه في خططنا طوال الوقت الذي سنظل فيه في النادي”.

وأضاف بوكيتينو “بالتأكيد إنه (مبابي) بحاجة لاتخاذ قرار (بشأن مستقبله)، لكن ما نراه هو شخص سعيد للغاية هنا ومُلتزم تمامًا بالمشروع الرياضي للنادي.

“يمثل العمل مع مثل هذه المجموعة من اللاعبين الموهوبين تحديًا ويحتاج نوعًا من التوفيق للمدرب. إنهم يجعلونك مدربًا أفضل بكثير”.

ولم ينجرف بوكيتينو البالغ عمره 48 عامًا، الذي حل بدلًا من الألماني توماس توخيل في بارك دي برينس هذا الشهر، إلى التكهنات التي ربطت بين انتقال مواطنه ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

وقال “مهما قلت عن هذا الوضع، فسوف يساء تفسيره، فأنا سعيد للغاية بالمتاح لدي من لاعبين هنا. يمكن لأفضل اللاعبين الإنسجام مع أي فريق وفي أي دوري في العالم”.