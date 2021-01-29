ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي “انتهاء سلسلة الانكسارات”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة ليفربول اليوم أمام توتنهام، في قمة مباريات اليوم بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز، لحساب الجولة الـ 20، والتي انتهت بفوز ليفربول 3/1 على ملعب السبيرز، ليعزز عقدته أمام توتنهام بالانتصار السادس على التوالي.

وشهد اللقاء تفوق ليفربول بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حمل توقيع روبرتو فيرمينو بعد تمريرة من المتألق ساديو ماني.

وخلال الشوط الثاني ارتفع نسق اللقاء أكثر وسجل ليفربول من جديد عن طريق “ألكسندر آرنولد” بمتابعة جميلة لتصويبة ساديو ماني التي تصدى لها هوجو لوريس بصعوبة في الدقيقة 47.

لكن توتنهام قلص الفارق سريعًا، بتسجيل هوجيبرج لهدف من تصويبة صاروخية بعد حصوله على تمريرة من الهولندي بيرجفين خارج منطقة الجزاء بقليل.

وألغى الحكم هدفًا لمحمد صلاح بعد مراجعة تقنية الفار بسبب لمس روبرتو فيرمينو للكرة باليد أثناء تحضيره للهجمة المرتدة التي قادها مع ساديو ماني.

وأصر ليفربول على تسجيل الهدف الثالث، ونجح في ذلك ساديو ماني عند الدقيقة 65 بعد تلقيه عرضية نموذجية من ألكسندر آرنولد مرت بشكل غريب من المدافع رودون.

وانطلقت مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب وايت هارت لين الجديد (ستاد توتنهام)، بإدارة من الحكم مارتن أتكينسون.

نقل هذا اللقاء على قناة بين سبورت القطرية 1 و2 بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، كما نقل على قناة RMC sport1 وقناة سكاي سبورتس أستراليا 1، وقناة سكاي شبورت 1 الألمانية وكانال بلوس سبورت البولندية.

وسعى كلا الفريقين لاستغلال سقوط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام المتذيل شيفيلد يونايتد، وتعادل ليستر سيتي وإيفرتون، من أجل العودة لمضمار المنافسة على اللقب أمام مانشستر سيتي المتصدر بـ 41 نقطة مع مباراة مؤجلة.

وتقدم ليفربول بعد فوزه اليوم من المركز الخامس إلى المركز الرابع برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، بينما ظل توتنهام في المركز السادس.

واحتاج رفاق محمد صلاح للفوز بأي ثمن لكسر سلسلة النتائج السلبية التي تعرضوا لها في آخر خمس مباريات، حيث تعادل الريدز 3 مرات وخسر في مناسبتين أمام ساوثامبتون وبيرنلي في الدوري الانجليزي، كما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد.

وغاب عن صفوف ليفربول جو جوميز وديوجو جوتا ونابي كيتا، ورغم وجود شكوك حول إمكانية مشاركة الثنائي جوردان هندرسون وجويل ماتيب بعد تعافيهما من الإصابة إلا انهما لعبا منذ البداية قبل أن يخرج ماتيب مطلع الشوط الثاني.

ملخص المباراة كاملاً بالأسفل

ليفربول 3-1 توتنهام

???? ملعب توتنهام هوتسبير (لندن)

???? الدوري الانجليزي الممتاز (الجولة 20)

انتهت

بث مباشر ليفربول توتنهام

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لمباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب الأخير في شمال العاصمة الانجليزية لندن.

♻️ قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول كي تحصل على تفاصيل أحداث المباراة أثناء سير اللعب. ( ريفريش )

) أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 “محمود ماهر“

☑️ تشكيلة توتنهام هوتسبير الاساسية : هوجو لوريس – إيريك داير – رودون – بن ديفيز – دوهيرتي – هوجبيرج – ندومبيلي – سيرج أورييه – بيرجفين – سون هيونج مين – هاري كين.

: هوجو لوريس – إيريك داير – رودون – بن ديفيز – دوهيرتي – هوجبيرج – ندومبيلي – سيرج أورييه – بيرجفين – سون هيونج مين – هاري كين. ☑️ تشكيلة ليفربول الاساسية : أليسون بيكر – جويل ماتيب – جوردان هندرسون – ألكسندر آرنولد – روبرتسون – فينالدوم – تياجو ألكانتارا – جيمس ميلنر – ساديو ماني – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.

: أليسون بيكر – جويل ماتيب – جوردان هندرسون – ألكسندر آرنولد – روبرتسون – فينالدوم – تياجو ألكانتارا – جيمس ميلنر – ساديو ماني – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو. ????‍♂️ يدير هذا اللقاء الحكم الدولي الانجليزي المخضرم “مارتن أتكينسون”

الشوط الأول

1″ صافرة البداية..

3″ أوووووووووووه…فرصة خطيرة في بداية المباراة عن طريق مهاجم ليفربول ساديو ماني الذي تسلم تمريرة جميلة في وضعية رائعة لتسجيل هدف التقدم داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته ذهبت بعيدة جوار القائم الأيمن بقليل!!

4″ جووووووووووووووول..توتنهام يرد بهدف عن طريق سون هيونج مين .. لكن الحكم يقرر إبطال فرحة لاعبي توتنهام ، ومراجعة تقنية الفار للتأكد من وجود تسلل !

5″ مارتن أتكينسون يحصل على “التأكيد” من غرفة الفار بوجود تسلل على سون هيونج مين ويلغي الهدف ..

5″ أول خمس دقائق نارية في المباراة فرصة هنا وفرصة هناك.. مباراة على صفيح ساخن منذ الدقائق الأولى.. سهرة مميزة!

14″ إصابة طفيفة لهاري كين ، اللعب يتوقف لتلقي نجم انجلترا العلاج..

22″ أوووووووووه…لمسة عظيمة من هيونج مين سون بعد تلقيه تمريرة مذهلة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة جميلة أمسك بها حارس مرمى ليفربول اليسون بيكر دون مشاكل.

24″ أووووووووووووووووه…عملية ثنائية بين محمد صلاح وساديو ماني ، تنتهي بانفراد لماني وتسديدة بلمسة واحدة لكنها في يد هوجو لوريس سهلة… واحتجاج من لاعبي توتنهام على التسلل ..

24″ ???? تدخل خشن جدا من تياجو ألكانتارا على هوجبيرج ، والحكم يشهر له بطاقة صفراء

30″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط توتنهام بيرجفين

33″ اصابة جديدة لهاري كين واللعب يتوقف لعلاج نجم منتخب إنجلترا

35″ هدوء كبير في أجواء المباراة بعد البداية القوية..

36″ ليفربول يلعب على المرتدات الآن .. وتوتنهام مركز على الاستحواذ وتدوير الكرة.. ليفربول يحاول الفوز بطريقة ذكية.

45″ الحكم يضيف 4 دقائق كوقت بدل من ضائع.

45+” ⚽️ جوووووووووووووووووووووول …روبرتو فيرمينو يسجل هدف التقدم بعد مُتابعة عرضية ساديو ماني داخل منطقة الستة ياردات في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع..

45+” اللعبة بدأت من هندرسون الذي أرسل كرة طولية داخل منطقة الجزاء نحو ماني الذي مرر عرضية تمر من امام إيريك داير لتجد فيرمينون الذي تابعها بسهولة في المرمى..

45+” صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-0.

استراحة ونعود لكم في الشوط الثاني

الشوط الثاني

46″ تغييران في تشكيلة توتنهام بنزول “إيريك لاميلا وينكينز” بدلاً من هاري كين وسيرج أورييه.

46″ تغيير في صفوف ليفربول بنزول “ناثينال فيليبس” بدلاً من جويل ماتيب.

47″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووول …ألكسندر آرنولد يسجل الهدف الثاني لليفربول بمتابعة رائعة لتصويبة ساديو ماني التي سقطت من يد هوجو لوريس..

49″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووول ..الرد السريع من توتنهام بهدف تقليص الفارق عن طريق “هوجيبرج” بتصويبة صارووووووخ من على حافة منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من الهولندي بيرجفين.

..الرد السريع من توتنهام بهدف تقليص الفارق عن طريق “هوجيبرج” بتصويبة صارووووووخ من على حافة منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من الهولندي بيرجفين. . 56″ جوووووووووول ..موووووو صلاح!!! هدف ثالث لليفربول ..

..موووووو صلاح!!! هدف ثالث لليفربول .. 56″ لا!!! الحكم يلغي هدف محمد صلاح الذي سجله بعد تمريرة من ساديو ماني، وذلك بعد مراجعة تقنية الفار والتأكد من لمس روبرتو فيرمينو للكرة باليد أثناء تحضير الهجمة المرتدة قبل تسجيل الهدف..

57″ المباراة لا تزال في الملعب..