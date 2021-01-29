المجر تدرس تنظيم أولمبياد 2032

تدرس المجر التقدم بعرض رسمي لاستضافة العاصمة بودابست دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المجرية اليوم الخميس أنها انتخبت لجنة (بودابست 2032) المكونة من ثمانية أعضاء، والتي من المقرر أن تجري تقييما للموقف بحلول العام المقبل.

وصرح أتيلا سزالي بيرزيفيتشزي رئيس لجنة بودابست 2032، الرئيس السابق لبورصة بودابست، في بيان: “الهدف الحصري للجنة هو إجراء دراسة شاملة لإمكانية تقدم بودابست بملف ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032″.

أضاف المسؤول المجري “المهمة الرئيسية هي عمل دراسة جدوى شاملة وتقييم الأثر الاقتصادي الكلي، وهي مُهمة معقدة من الممكن أن تستغرق عامًا ونصف العام”.

وقدمت بودابست عرضًا في الماضي لاستضافة الأولمبياد، قبل أن تنسحب من ملف تنظيم الأولمبياد الشتوي عام 2024، وسط احتمالات بالتراجع عن هذا القرار من خلال استفتاء.

ويبدو فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، حريصًا على استضافة بلاده لدورة الألعاب الأولمبية وتنظيم الفعاليات الرياضية الأخرى.

سبق لبودابست أن نالت شرف استضافة بطولة العالم للألعاب المائية لعامي 2017 و 2027، وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2023، كما تحتضن بعض مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) التي تأجلت إلى صيف العام الحالي.

وتعتبر ألمانيا وأستراليا من بين المهتمين أيضًا بالتقدم بملف محتمل لتنظيم أولمبياد 2032، حيث تدرس مدينة بريسبان الأسترالية ومنطقة راين رور الألمانية الترشح لاستضافة الدورة.

من المقرر أن تجرى دورة الألعاب الأولمبية عام 2024 في العاصمة الفرنسية باريس، فيما تستضيف مدينة لوس أنجيليس الأمريكية أولمبياد 2028، بينما تأجلت أولمبياد طوكيو إلى الصيف القادم بدلًا من العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.