السوق السعودي | العين يُطيح بمدربه الألماني سكيبه لهذه الأسباب

أعلن نادي العين السعودي، عن إقالة مدربه الألماني مايكل سكيبه من منصبه على خلفية سوء نتائج الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (دوري المحترفين السعودي).
وذكر العين عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر للتواصل الإجتماعي، أن الإدارة وجهت الشكر للمدرب الألماني على مجهوده مع الفريق خلال الفترة الماضية.
وأوضح نادي العين عبر حسابه الرسمي أن قرار مجلس الادارة جاء كمحصلة للنتائج السلبية خلال المباريات الأخيرة.
ويحتل نادي العين المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب نهاية الدور الأول، برصيد عشر نقاط.
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