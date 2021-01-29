انتقالات الزمالك | موافقة رسمية على رحيل مصطفى محمد إلى جالطة سراي التركي

أعلن نادي الزمالك المصري، عن انتقال مهاجمه الدولي مصطفي محمد لفريق جالطة سراي التركي لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي وافقت علي إعارة اللاعب بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف وحرصًا من إدارة النادي على عدم الوقوف أمام طموحاته بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي.

وأضاف:” يتضمن العقد حصول نادي الزمالك على 2 مليون دولار يتم سدادها نقدًا وفي حالة رغبة النادي شراء بطاقة اللاعب بصورة نهائية وموافقة نادي الزمالك على ذلك يدفع النادي التركي 4 ملايين دولار نقدًا على أن يتم تفعيل هذا البند في وقت أقصاه 31 ديسمبر من العام الجاري”.

وتمنت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بأن يكون اللاعب خير سفير لنادي الزمالك والكرة المصرية في الملاعب الأوروبية.

وكان مصطفى محمد قد غاب عن الزمالك في مباراة اليوم التي تغلب فيها على المقاصة 4 / 1، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي لديه مباراة مؤجلة معه.