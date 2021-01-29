فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي “وعاد البطل”!

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لاهداف مباراة ليفربول وتونهام بالاشتراك مع موقع يلا شوت، في قمة مباريات اليوم بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز، لحساب الجولة الـ 20، والتي شهدت تفوق ليفربول بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حمل توقيع روبرتو فيرمينو بعد تمريرة من المتألق ساديو ماني.

وخلال الشوط الثاني ارتفع نسق اللقاء أكثر وسجل ليفربول من جديد عن طريق “ألكسندر آرنولد” بمتابعة جميلة لتصويبة ساديو ماني التي تصدى لها هوجو لوريس بصعوبة في الدقيقة 47.

لكن توتنهام قلص الفارق سريعًا، بتسجيل هوجيبرج لهدف من تصويبة صاروخية بعد حصوله على تمريرة من الهولندي بيرجفين خارج منطقة الجزاء بقليل.

وألغى الحكم هدفًا لمحمد صلاح بعد مراجعة تقنية الفار بسبب لمس روبرتو فيرمينو للكرة باليد أثناء تحضيره للهجمة المرتدة التي قادها مع ساديو ماني.

وأصر ليفربول على تسجيل الهدف الثالث، ونجح في ذلك ساديو ماني عند الدقيقة 65 بعد تلقيه عرضية نموذجية من ألكسندر آرنولد مرت بشكل غريب من المدافع رودون.

وانطلقت مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب وايت هارت لين الجديد (ستاد توتنهام)، بإدارة من الحكم مارتن أتكينسون.

نقل هذا اللقاء على قناة بين سبورت القطرية 1 و2 بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، كما نقل على قناة RMC sport1 وقناة سكاي سبورتس أستراليا 1، وقناة سكاي شبورت 1 الألمانية وكانال بلوس سبورت البولندية.

وسعى كلا الفريقين لاستغلال سقوط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام المتذيل شيفيلد يونايتد، وتعادل ليستر سيتي وإيفرتون، من أجل العودة لمضمار المنافسة على اللقب أمام مانشستر سيتي المتصدر بـ 41 نقطة مع مباراة مؤجلة.

وتقدم ليفربول بعد فوزه اليوم من المركز الخامس إلى المركز الرابع برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، بينما ظل توتنهام في المركز السادس.

واحتاج رفاق محمد صلاح للفوز بأي ثمن لكسر سلسلة النتائج السلبية التي تعرضوا لها في آخر خمس مباريات، حيث تعادل الريدز 3 مرات وخسر في مناسبتين أمام ساوثامبتون وبيرنلي في الدوري الانجليزي، كما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد.

وغاب عن صفوف ليفربول جو جوميز وديوجو جوتا ونابي كيتا، ورغم وجود شكوك حول إمكانية مشاركة الثنائي جوردان هندرسون وجويل ماتيب بعد تعافيهما من الإصابة إلا انهما لعبا منذ البداية قبل أن يخرج ماتيب مطلع الشوط الثاني.

إليكم فيديو يوتيوب اهداف مباراة ليفربول وتوتنهام

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