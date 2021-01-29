كأس السوبر السعودي | سالم الدوسري يصف جمهور الهلال بـ “الوقود” قبل قمة الحسابات المختلفة

شدد سالم الدوسري، نجم فريق الهلال السعودي، على جاهزية فريقه للمواجهة المنتظرة أمام النصر.

ويلتقي الهلال مع النصر في كأس السوبر السعودي بعد غد السبت، حيث يشارك الفريق الأزرق في اللقاء، عقب تتويجه في الموسم الماضي بلقبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (الدوري السعودي للمحترفين)، وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يلعب النصر المباراة بعد حصوله على الوصافة في المسابقتين.

وأعرب الدوسري خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس للحديث عن المباراة، عن ثقته في قدرات فريقه، مشيرا إلى أنه يثق في فوز الهلال بكأس السوبر.

وقال الدوسري “نثق بالجهاز الفني والإداري لدينا وشهادتي مجروحة في جماهيرنا وهم الوقود الحقيقي لنا بتحقيق أي إنجاز وبدعمهم سنحقق الهدف”.

وأضاف نجم الهلال: “مباراة السوبر هامة بالنسبة لنا ونسعى لإسعاد جماهيرنا وتحقيق البطولة الرابعة وتحقيق إنجاز لم يسبق لأحد تحقيقه”.

وعن إخفاقات الهلال في مباريات الدوري الأخيرة، قال الدوسري: “لن نفكر في المباريات الماضية وسندخل لقاء النصر بحسابات مختلفة وجديدة”.

يذكر أن الهلال حقق انتصارًا وحيدًا في مبارياته الست الأخيرة ببطولة الدوري، لكنه مازال متربعًا على الصدارة بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه الشباب والأهلي.