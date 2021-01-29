قرار من ميلان بعد عقوبة إبراهيموفيتش بعد اشتباكه مع لوكاكو

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رد فعل إدارة إيه سي ميلان تجاه نجم الفريق، زلاتان إبراهيموفيتش، بشأن المشاجرة التي نشبت بينه وبين مهاجم الإنتر روميلو لوكاكو في ديربي ميلانو.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، فإن ميلان لن يفرض أي عقوبة على إبراهيموفيتش، الذي دافع عن نفسه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث زعمت بعض التقارير أن النجم السويدي قال للوكاكو: “اذهب للقيام ببعض الشعوذة. أنت حمار صغير”، وهو ما تسبب في غضب المهاجم البلجيكي.

ونشر إبراهيموفيتش عدة تعليقات على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي؛ تويتر وإنستجرام، قائلًا: “نعم، لم يكن المشهد جيدًا، وكنت مخطئًا لكن لا تتهموني بالعنصرية لأنني لست كذلك، وفي عالم زلاتان لا مكان للعنصرية”.

وأضاف: “كلنا نفس العرق، كلنا متساوون، وكلنا لاعبون لكن بعضنا أفضل من الآخر”.

وقرر حكم اللقاء، باولو فاليري على إثر الشجار بين لوكاكو وإبراهيموفيتش، توجيه بطاقة صفراء لكل منهما، وطرد النجم السويدي لاحقًا في الشوط الثاني لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وكان ميلان قد خسر في الوقت القاتل من جاره الإنتر بنتيجة (1-2)، في ربع نهائي كأس إيطاليا، ليودع الروسونيري أول بطولة ينافس عليها في الموسم الحالي 2020/21.