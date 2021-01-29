المظاليم | نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري الدرجة الثانية “سقوط حرس الحدود”

أنطلقت ظهر اليوم الخميس 28 يناير 2021 ست مباريات ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الدرجة الثانية، ولعل أبرزها سقوط حرس الحدود بالهزيمة أمام فاركو بهدف دون رد.

ورغم خسارته اليوم ظل حرس الحدود فى صدارة مجموعته برصيد 18 نقطة، بفارق الاهداف عن صاحب المركز الثاني أبو قير للأسمدة الذي حقق الفوز اليوم على بني عبيد لصالح نفس الجولة.

وستقام مباريات أخرى في الجولة 11 يوم غد الجمعة ، لعل أهمها النصر والترسانة والنجوم وطنطا وبورتو السويس وكوكا كولا ضمن المجموعة الثانية.

كما تقام مباريات لحساب نفس المرحلة (11) في المجموعة الأولى يوم السبت 30 يناير ، ولعل أهم مباراة بين المنيا وتليفونات بني سويف وأسمنت أسيوط وسوهاج، والإعلاميين وقنا.

إليكم جميع نتائج مباريات اليوم فى الدوري المصري الدرجة الثانية

المنصورة 1-0 ألعاب دمنهور

بني عبيد 0-1 أبو قير للأسمدة

الأولمبي 1-1 دكرنس

بيلا 0-0 سبورتنج

الرجاء 1-0 مالية كفر الزيات

فاركو 1-0 حرس الحدود

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