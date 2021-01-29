ليونيل ميسي يُسجل رقمًا قياسيًا بعد فوز برشلونة على رايو فاييكانو في كأس الملك

تابع قائد وأسطورة برشلونة، ليونيل ميسي مشواره في تحقيق الأرقام القياسية، وذلك عقب الهدف الذي أحرزه في شباك رايو فاليكانو، أمس الأربعاء، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأنقذ ميسي برشلونة من خطر الإقصاء من كأس ملك إسبانيا، بعد أن تقدم رايو فاليكانو بهدف “فران جارسيا” في الدقيقة 63، قبل أن يدرك النجم الأرجنتيني التعادل بعد 6 دقائق فقط، مستغلًا تمريرة زميله الفرنسي، أنطوان جريزمان.

وقلب برشلونة تأخره إلى فوز صعب وثمين بنتيجة (2-1)، بعد هدف النجم الهولندي، فرينكي دي يونج في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وبحسب شبكة “أوبتا سبورت” للإحصائيات الرياضية، تمكن ميسي من تسجيل 15 هدفًا -على الأقل- بقميص برشلونة في كل موسم من مواسمه الـ15 الأخيرة، ابتداءً من موسم 2006/07 الذي أحرز خلاله 17 هدفًا، وانتهاء بالموسم الحالي 2020/21، وهو إنجاز لم يصل إليه أي لاعب في تاريخ النادي الكتالوني.

وجاءت أهداف ميسي الـ15 هذا الموسم، بواقع 11 هدفًا في الدوري الإسباني، ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدف وحيد في كأس ملك إسبانيا.