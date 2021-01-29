سوق مصر | الاهلي يضم أحمد العش ويعيره إلى الاسماعيلي

أنهى نادي الأهلي المصري، إجراءات ضم أحمد العش مدافع فريق مالية كفر الزيات (درجة ثانية )، بعقد لمدة خمس سنوات.

وسوف ينضم العش إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال العش في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الإلمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس، إنه وقع علي عقود إنضمامه للاهلي وبات لاعبًا رسميًا فيه بعد أن أتم الأهلي الاتفاق مع ناديه الأصلي مالية كفر الزيات.

وأضاف:” أنتهي الأمر وأنتقلت للاهلي المصري لمدة خمس سنوات ،ووافقت علي إعارتي للإسماعيلي لمدة ستة أشهر”.

وأوضح أنه سينضم للإسماعيلي بدءًا من يناير الجاري علي سبيل الإعارة وحتي نهاية الموسم يعود بعدها للأهلي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني والذي يواجه مصر المقاصة في وقت لاحق من اليوم الخميس.