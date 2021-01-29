انتقالات الاهلي | محمد شكري يرحل على سبيل الإعارة

أعلن النادي الأهلي المصري، عن إعارة مدافعه محمد شكري لفريق سموحه لمدة عامين.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس :” محمد شكري أنتقل فعليًا علي سبيل الإعارة لمدة عامين إلي سموحه”. وأضاف:” الأتفاق تم في إطار العلاقات التي يحرص علي بنائها محمود الخطيب رئيس الأهلي مع جميع الأندية المحلية والعربية”.

ويستعد الأهلي للمغادرة إلي قطر بعد ظهر غد للمشاركة في كأس العالم للاندية حيث يستهل مشواره بمواجهة الدحيل في الرابع من فبراير المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي الزمالك الذي يواجه فريق مصر المقاصة، اليوم الخميس.