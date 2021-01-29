أعلن النادي الأهلي المصري، عن إعارة مدافعه محمد شكري لفريق سموحه لمدة عامين.
وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس :” محمد شكري أنتقل فعليًا علي سبيل الإعارة لمدة عامين إلي سموحه”. وأضاف:” الأتفاق تم في إطار العلاقات التي يحرص علي بنائها محمود الخطيب رئيس الأهلي مع جميع الأندية المحلية والعربية”.
ويستعد الأهلي للمغادرة إلي قطر بعد ظهر غد للمشاركة في كأس العالم للاندية حيث يستهل مشواره بمواجهة الدحيل في الرابع من فبراير المقبل.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي الزمالك الذي يواجه فريق مصر المقاصة، اليوم الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر انتقالات الاهلي | محمد شكري يرحل على سبيل الإعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.