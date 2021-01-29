يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباريات اليوم لأهم المواجهات في إيطاليا وإسبانيا وانجلترا، بالاضافة إلى تغطية لقاء الزمالك ومصر المقاصة فى الدوري المصري.

يخوض نادي الزمالك مباراة قوية مساء اليوم الخميس 28 يناير 2021 عندما يستضيف مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العاشرة فى الدوري المصري، وأمام الابيض فرصة ثمينة لإعتلاء صدارة جدول ترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر برصيد 21 نقطة، بشرط تحقيقهم الفوز، وتنطلق المباراة الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش

وفى انجلترا تتجه الانظار الى ستاد توتنهام هوتسبير، لمشاهدة قمة مباريات اليوم بالجولة الـ20 فى الدوري الانجليزي الممتاز، عندما يحل حامل اللقب ليفربول ضيفاً ثقيلاً على توتنهام فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

وفى ايطاليا، عند الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، يستقبل نابولي نظيره سبيزيا ضمن منافسات ربع النهائي من كاس ايطاليا، على استاد دييغو ارماندو مارادونا.

وفى اسبانيا، عند الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، تختتم منافسات دور الثمانية من كأس ملك اسبانيا بلقاء ريال مايوركا وديبورتيفو ألكويانو، على ملعب الكوياو.

ولصالح نفس الدور من كأس ملك اسبانيا يستضيف فريق نافالكارنيرو نظيره غرناطة فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

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