الامارات | ناكاجيما يدشن حسابه في «إنستغرام»

شكرا لقرائتكم خبر عن ناكاجيما يدشن حسابه في «إنستغرام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 يناير 2021

أطلق لاعب فريق العين الجديد، الياباني ناكاجيما، حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» عقب انتقاله لصفوف «الزعيم» مباشرة، ليكون حلقة وصل بينه وبين جماهير العين، ونجح اللاعب في توثيق حسابه مباشرة، ونشر أول صورة له مع ابنته في دبي.

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