الامارات | حتا يتعاقد مع بيسارا.. ويستغني عن موسوندا

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يتعاقد مع بيسارا.. ويستغني عن موسوندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا على حسابه في «تويتر» عن التعاقد رسمياً مع اللاعب السويدي ناهير بيسارا لدعم صفوف الفريق خلال الدور الثاني من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بعد استغناء النادي عن خدمات اللاعب الزامبي موابي موسوندا، الذي لم يظهر بالمستوى الفني المطلوب مع الفريق في الدور الأول.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن النادي تعاقد مع لاعب مقيم سيشكل إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يتم الكشف عن اللاعب حتى الآن لحين اكتمال قيده رسمياً.

يذكر أن حتا يحتل المركز الأخير على لائحة ترتيب الدوري برصيد نقطتين فقط، ويأمل تفادي الهبوط إلى دوري الهواة.

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