الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - براءة

حصل مشجع معروف لأحد أندية الدوري على حكم قضائي ببراءته من التهم التي وجهتها إليه إدارة النادي، بداعي هجومه الدائم على مجلس الإدارة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في وقت أشار المشجع إلى أن انتقاداته كانت موجهة لأداء الفريق وليس لأعضاء مجلس الإدارة.

بروتوكول

طالب مسؤول في أحد الأندية الكبيرة، اتحاد لعبة جماعية، بالالتزام بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي الخاص بالمباريات، خصوصاً بعد أن سمح اتحاد اللعبة لأكثر من نادٍ بتجاهل مدة صلاحية المسحة الطبية التي تؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد، والتي تعد شرطاً إلزامياً لتسجيل اللاعبين لخوض المباريات.

شكوى

تعرض مقهى في دبي يمتلكه إداري سابق في أحد الأندية، للتنبيه المشدد بالإغلاق لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بعد أن قام أحد المترددين على المكان بشكوى من عدم وجود مسافة تباعد كافيه بين زبائن المقهى، الذي يزوره رياضيون ولاعبو كرة قدم بين الحين والآخر.

مفاوضات

دخل أحد أندية دوري الخليج العربي في مفاوضات مع اللاعب الأوزبكي، جلال الدين ماشاريبوف، رغم انضمامه، الشهر الماضي، إلى النصر السعودي، إذ يسعى الفريق لاستعارة اللاعب الأوزبكي حتى نهاية الموسم.

مهاجم

يبحث نادٍ يحتل مركزاً متأخرً في ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم، عن مهاجم أجنبي للتعاقد معه بأقصى سرعة، في وقت تبدو المفاوضات قد اقتربت من النهاية السعيدة مع لاعب برازيلي.

لوم

قرر إداري نادٍ محترف عدم الإدلاء بتصريحات للإعلامي الذي نقل عناوين صحيحة عن مدرب فريقه لكنها لم تعجبه، واعتبر أنها تسببت في النتائج المتواضعة التالية التي تعرض لها الفريق، ومنها الخسارة المفاجئة والتعادلات غير متوقعة، على حد وصفه.

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