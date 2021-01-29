الامارات | حتا يخشى «كابوس الذهاب».. والوحدة يكشف عن خريبين

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يخشى «كابوس الذهاب».. والوحدة يكشف عن خريبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق حتا عن انطلاقة جديدة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، والبحث عن أول فوز في البطولة، عندما يستضيف الوحدة في انطلاق الدور الثاني من البطولة على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم الساعة 17:30.

ويعود حتا في ذاكرته إلى الخسارة التي تعرّض لها أمام الفريق نفسه بالدور الأول بنتيجة 6-صفر في أكبر نتيجة خسر بها حتى الآن في بطولة الدوري، وهو ما يسعى الإعصار إلى تصحيحه في مباراة اليوم للتخلص من الكابوس.

ويحتل حتا المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط من تعادلين، مقابل 19 نقطة لفريق الوحدة، الذي يبحث عن تحسين موقفه في جدول الترتيب. ولم ينجح فريق حتا إلى الآن على مستوى التعاقدات في تدعيم الصفوف بلاعبين أجانب على المستوى المطلوب. في المقابل، نجح الوحدة في إبرام صفقة النجم السوري عمر خريبين، الذي يتوقع مشاركته في هجوم «العنابي» اليوم، وتترقب الأنظار عودته إلى الملاعب الإماراتية بعدما كان قد خطف الأنظار قبل سنوات بقميص نادي الظفرة قبل رحيله إلى الدوري السعودي للعب مع الهلال.

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