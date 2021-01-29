الامارات | سادس سباقات دوري الدراجات يقام في المدام اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن سادس سباقات دوري الدراجات يقام في المدام اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الإمارات للدراجات بالتعاون مع نادي المدام اليوم وضمن سباقاته الرسمية المحلية السباق الدوري السادي، ويضم 5 فئات هي الأندية (كبار وتحت 23 سنة)، والهواة المواطنين تحت 40 سنة وفوق 40 سنة، والهواة المقيمين.

وذكر الاتحاد في بيان صحافي أن سباق اليوم سيكون في الساعة الثامنة من أمام نادي المدام باتجاه شارع نزوى بطريق الفية والعودة مرة أخرى أمام المدام، وذلك على مسافة 93.5 كلم. ومن المتوقع أن يشارك في السباق بمختلف فئاته أكثر من 150 دراجا.

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