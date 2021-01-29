الامارات | النصر ينفي التفاوض مع البرازيلي ريبيرو

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينفي التفاوض مع البرازيلي ريبيرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم مشرف الفريق الأول، عبدالرحمن محمد، تفاوض «العميد» مع لاعب شباب الأهلي السابق وفلامنغو البرازيلي حالياً، ريبيرو، مؤكداً اندهاشه من إقحام اسم نادي النصر في العديد من الصفقات خلال الفترة الماضية دون وجه حق، على حد تعبيره.

وقال عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»: «أي فريق يبحث عن تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، وليس شرطاً أن يكون من أجل الموسم الحالي، وهو وضع طبيعي لأي فريق، ولكن أتعجب من إقحام النصر في العديد من الصفقات، لاعب ثمنه 33 مليون درهم هل يعقل أن يتم التفاوض معه، لدينا مباراة مهمة أمام الجزيرة نسعى إلى الفوز بها، وكل الأمور في النصر مستقرة، واللاعبون في أفضل حال».

وكانت وسائل إعلام محلية وعالمية قد ذكرت دخول النصر في مفاوضات مع لاعب إيفرتون، البرازيلي بيرنارد، مقابل 50 مليون درهم على سبيل الإعارة، كما تم تداول وجود مفاوضات بين النصر ولاعب شباب الأهلي السابق، وفلامنغو البرازيلي الحالي، ريبيرو، مقابل مبلغ 33 مليون درهم، إضافة إلى إقالة المدرب الكرواتي كرونسلاف.

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