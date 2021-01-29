الامارات | الكعبي: الهدف المقبل لاتحاد اليد التأهل إلى مونديال 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي: الهدف المقبل لاتحاد اليد التأهل إلى مونديال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اتحاد الإمارات لكرة اليد أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم في يناير من عام 2023، هو الهدف القادم والمعلن والجاري تحقيقه عبر توفير كل الإمكانات اللازمة لذلك. جاء ذلك خلال برنامج جلسات العصف الذهني حول «مستقبل المنتخبات الوطنية.. واستراتيجية التطوير» الذي دشنه الاتحاد أول من أمس خلال ورشة تفاعلية عقدت عن بُعد، برئاسة نبيل عاشور رئيس الاتحاد، وبحضور الأعضاء.

وقال رئيس لجنة المنتخبات، عبدالله الكعبي، في تصريح صحافي: «تم طرح فكرة أن يتم دمج المنتخب الأول مع منتخب الشباب في برامج الإعداد والتدريب، على أن يكون الفصل بينهما عند المشاركة في البطولات، مع التأكيد على أن الهدف القادم والمعلن لابد أن يكون التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2023، وضرورة توفير كل الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف».

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