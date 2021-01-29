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الامارات | 50 لاعباً في انطلاق بطولة الإمارات للتايكواندو «البومسا»

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محمد فاضل ■الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 50 لاعباً في انطلاق بطولة الإمارات للتايكواندو «البومسا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة العاشرة صباح اليوم منافسات بطولة الإمارات للتايكواندو (البومسا) للرجال والسيدات، التي ينظمها اتحاد الإمارات، ويستضيفها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بدعم مجلس الشارقة الرياضي في قاعة مركز الطفل في الجزات بالشارقة، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من مختلف فرق وأندية الدولة.

وستقام البطولة وفقاً للإجراءات الاحترازية ومن دون جمهور، وستشمل منافسات الأحزمة الأخضر والأحمر والأسود. وتعد «البومسا»، أحد اختصاصات التايكواندو، ويتميز لاعبوها بالدقة والتوازن والسرعة والايقاع والقوة، وهي مجموعة من الحركات المتتالية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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