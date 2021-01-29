الامارات | 50 لاعباً في انطلاق بطولة الإمارات للتايكواندو «البومسا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 لاعباً في انطلاق بطولة الإمارات للتايكواندو «البومسا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة العاشرة صباح اليوم منافسات بطولة الإمارات للتايكواندو (البومسا) للرجال والسيدات، التي ينظمها اتحاد الإمارات، ويستضيفها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بدعم مجلس الشارقة الرياضي في قاعة مركز الطفل في الجزات بالشارقة، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من مختلف فرق وأندية الدولة.

وستقام البطولة وفقاً للإجراءات الاحترازية ومن دون جمهور، وستشمل منافسات الأحزمة الأخضر والأحمر والأسود. وتعد «البومسا»، أحد اختصاصات التايكواندو، ويتميز لاعبوها بالدقة والتوازن والسرعة والايقاع والقوة، وهي مجموعة من الحركات المتتالية.

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