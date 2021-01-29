الامارات | رفائيل يحتفي بيوم ميلاد لابا كودجو

شكرا لقرائتكم خبر عن رفائيل يحتفي بيوم ميلاد لابا كودجو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 يناير 2021

احتفل لاعب فريق العين، البرازيلي رفائيل بيريرا، بزميله في الفريق، التوغولي لابا كودجو، بمناسبة يوم ميلاده، من خلال تقديم «تورتة» في مقر السكن الذي يقيمان به في واحة العيون بمدينة العين، ونشر اللاعب صورة الاحتفالية عبر حسابه في «إنستغرام».

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