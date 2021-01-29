الامارات | الذيد يضم لاعباً برشلونياً هز شباك ريال مدريد في «مباراة الخمسة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يضم لاعباً برشلونياً هز شباك ريال مدريد في «مباراة الخمسة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الذيد عبر حسابه في «إنستغرام» عن ضم اللاعب الفنزويلي جيفرين إيساك سواريز لتمثيل الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بانتظار وصول بطاقته الدولية خلال الساعات القليلة المقبلة لقيده بشكل رسمي في كشوفات النادي.

وسبق للاعب إيساك ارتداء قميص برشلونة الاسباني (2004-2010) في الفترة الذهبية للبارسا، قبل أن ينتقل لتمثيل اندية سبورتنغ البرتغالي وبلد الوليد الاسباني، كما لعب في الدوريات في بلجيكا وتركيا واليونان، بينما كانت محطته الأخيرة في الدوري الكرواتي. ومن أبرز أهداف جيفرين الهدف الخامس في شباك ريال مدريد عندما تفوق برشلونة على الريال بنتيجة تاريخية (5-صفر).

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